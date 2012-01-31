Плачков говорит, что нынешняя ситуация в энергетике угрожает нацбезопасности

В рамках Совета национальной безопасности и обороны Украины должен быть создан специальный комитет, который займется решением энергетических проблем.

Такое мнение высказал сегодня экс-министр топлива и энергетики Украины, глава Наблюдательного совета ПАО «Киевэнерго» Иван ПЛАЧКОВ в ходе круглого стола на тему: «Газпром» монополизирует европейский газовый рынок?», организованного Институтом Горшенина.

По его словам, неоправданно высокая цена на российский газ привела к тому, что сложившаяся в украинской энергетике ситуация непосредственно угрожает национальной безопасности страны. «Когда развитые страны сталкиваются с подобными обстоятельствами, государство сосредотачивается на их решении. Я считаю, что в рамках СНБО должен быть создан специальный комитет, который будет заниматься исключительно вопросами энергетической безопасности. В свою очередь Верховная Рада должна наделить его специальными полномочиями, максимально деполитизировав его деятельность. Этот орган должен начать наконец заниматься решением проблем, а не обсуждать их», сказал А.ПЛАЧКОВ

Эс-премьер-министр, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ также считает, что власти должны бросить все кадровые, интеллектуальные и финансовые ресурсы на решение проблем украинской энергетики. «Основные наши риски в вопросе обеспечения энергетической безопасности страны — это внутренние риски. Я хочу привести один пример. В сентябре 2011 года Президент Украины издал распоряжение о мерах по повышению энергоэффективности и энергосбережению с целью снижения негативного воздействия на экономику страны высоких цен на природный газ. Сегодня у нас 2012 год, а ни один пункт этого распоряжения не то что не выполнен, к их выполнению даже не приступали. Это меня беспокоит даже больше, чем энергетическая политика Российской Федерации», - отметил А.КИНАХ.