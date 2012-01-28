Карпачева зовет к себе на чай

Власть должна сделать все возможное, чтоб защитить людей от зимних холодов, заявляет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева.

Она отмечает, что по сообщениям СМИ и официальным данным из-за сильных морозов на территории Украины все больше граждан получают переохлаждение. Так, на Донбассе от переохлаждения погибли уже 32 человека, сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

По мнению Карпачевой властям следует использовать лучший опыт работы центров учета бесприютных граждан, их временного, в частности, ночного проживания.

Она также считает, что необходимо предусмотреть предоставление временного социального жилья семьям с детьми и беременным женщинам, не имеющим постоянного места жительства.

Поддерживая обращение министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги о создании пунктов обогрева и питания для бесприютных граждан, омбудсмен подчеркивает, что такие пункты должны работать в каждом городе и селе.

"Органам исполнительной власти и местного самоуправления следует найти возможность для беспрепятственного доступа людей к теплым помещениям, чтобы все страдающие имели возможность спастись от морозов. Обязанность всех властных структур сделать все от них зависящее, чтобы избежать гибели людей", - отмечает Карпачева.

"К Уполномоченному по правам человека граждане могут обращаться за помощью на телефон "горячей линии" 253-75-89, которая работает в круглосуточном режиме, и непосредственно в офис Омбудсмана Украины по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, где всегда можно получить чашку горячего чая", - говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена.

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