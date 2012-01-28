Карпачева зовет к себе на чай
Тех, кто замерзает
Власть должна сделать все возможное, чтоб защитить людей от зимних холодов, заявляет уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина Карпачева.
Она отмечает, что по сообщениям СМИ и официальным данным из-за сильных морозов на территории Украины все больше граждан получают переохлаждение. Так, на Донбассе от переохлаждения погибли уже 32 человека, сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.
По мнению Карпачевой властям следует использовать лучший опыт работы центров учета бесприютных граждан, их временного, в частности, ночного проживания.
Она также считает, что необходимо предусмотреть предоставление временного социального жилья семьям с детьми и беременным женщинам, не имеющим постоянного места жительства.
Поддерживая обращение министра чрезвычайных ситуаций Виктора Балоги о создании пунктов обогрева и питания для бесприютных граждан, омбудсмен подчеркивает, что такие пункты должны работать в каждом городе и селе.
"Органам исполнительной власти и местного самоуправления следует найти возможность для беспрепятственного доступа людей к теплым помещениям, чтобы все страдающие имели возможность спастись от морозов. Обязанность всех властных структур сделать все от них зависящее, чтобы избежать гибели людей", - отмечает Карпачева.
"К Уполномоченному по правам человека граждане могут обращаться за помощью на телефон "горячей линии" 253-75-89, которая работает в круглосуточном режиме, и непосредственно в офис Омбудсмана Украины по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, где всегда можно получить чашку горячего чая", - говорится в сообщении пресс-службы украинского омбудсмена.