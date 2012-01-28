Из-за дела Тимошенко нардеп прочит Украине международную изоляцию

Лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что международное экономическое сотрудничество будет зависеть от того, сможет ли экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО принять участие в парламентских выборах 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, по ее словам, все вопросы мировых лидеров в Давосе к представителям нынешней власти Украины сводились к одному: когда будут освобождены лидер Ю.ТИМОШЕНКО и другие политзаключенные.

«Несмотря на то, что форум в Давосе традиционно был посвящен экономике, относительно Украины раздавался только один вопрос относительно сроков освобождения лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она утверждает, что европейские политики «дали понять представителям украинской власти, что международное экономическое сотрудничество будет зависеть от того, сможет ли Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в выборах 2012 года».

«Европейские лидеры дали четкий сигнал нынешней власти: экономическое сотрудничество и, соответственно, инвестиционная привлекательность Украины напрямую зависят от судьбы Юлии ТИМОШЕНКО», – подчеркнула народный депутат.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, «Европа сегодня не понимает поведения украинской власти, которая, прибыв на форум, избегает откровенного диалога с мировыми лидерами».

Серьезным звонком для Украины назвала народный депутат резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

«Резолюция ПАСЕ – это экзаменационные вопросы для недобросовестного студента, которому сказали явиться на экзамен через месяц, – добавила она. – Следующим шагом могут стать список ответственных лиц за ситуацию в Украине и введение санкций. Сегодня в очередной раз Украина стоит на перепутье – или азиатчина, или европейские перспективы.

Лидер УСДП не исключила, что в случае, если нынешняя власть не прислушивается к требованиям мирового сообщества, Украина окажется в международной изоляции.

«Сегодняшнее поведение власти напрямую диктует, каким путем будет развиваться наша страна, как ее будет воспринимать мир. Либо мы будем восприниматься как страна с демократическими ценностями и развитой экономикой, либо мы окажемся в международной изоляции. Резолюция ПАСЕ и форум в Давосе это продемонстрировали», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.