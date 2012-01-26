Наша Украина: резолюция ПАСЕ - очередная пощечина для власти

Проект резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы относительно функционирования демократических институтов в Украине ясно говорит о том, что главным препятствием на пути европейской интеграции нашей страны является антидемократическая политика нынешней власти. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении политической партии «Наша Украина».

В заявлении указывается, что это касается политических репрессий против оппозиционных лидеров, использования суда в политических целях, системного нарушения прав человека на справедливую судебную защиту, отсутствия независимого правосудия и принятия закона о выборах депутатов в парламент, который существенно ограничивает возможности демократического обновления власти.

В партии подчеркивают, что после прошлогодней резолюции Европарламента, провала заключения на декабрьском саммите Украина – ЕС соглашения об ассоциации, резолюция ПАСЕ является очередной пощечиной для нынешней власти, евроинтеграционные декларации которой не имеют ничего общего с реальными действиями.

«Нынешний режим поставил интересы своего самосохранения при власти выше интересов страны и стремления большинства граждан жить в европейском демократическом государстве. За два года своего правления власть продемонстрировала свою полную несостоятельность приблизить нашу страну к европейским стандартам демократии, экономического развития и уровня благосостояния», - подчеркивается в заявлении.

«Наша Украина» убеждена, что европейская интеграция Украины является кратчайшим путем для проведения в Украине необходимых модернизационных реформ и приближения качества жизни украинцев до европейского уровня. Именно поэтому проевропейский курс должен быть положен в основу государственной политики Украины.

«Реальный европейский прорыв Украины смогут обеспечить объединенные демократические оппозиционные силы после победы на нынешних парламентских выборах», - подчеркивают в партии.