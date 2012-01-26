Комитет ПАСЕ поддержал поправку о возможных санкциях против Украины

Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержал поправку к проекту резолюции о выполнении Украиной обязательств перед Советом Европы относительно возможных санкций против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Комитета в Страсбурге.

Поправка, поданная содокладчиками по Украине, предусматривает признание Ассамблеей того, что выполнение рекомендаций нынешней резолюции, в частности, рекомендаций относительно уголовного преследования бывших членов правительства Украины, станет сигналом верности украинских властей нормам и ценностям Совета Европы.

“Ассамблея, таким образом предлагает Мониторинговому комитету внимательно отслеживать ситуацию и предлагать дальнейшие действия, которые могут быть осуществлены Ассамблеей в зависимости от ситуации, включая возможное рассмотрение санкций, если требования Ассамблеи не будут выполнены”, - говорится в тексте поправки.

Еще одна поправка предусматривает призвать Президента Украины рассмотреть все легальные средства, которыми он владеет, для освобождения бывших членов правительства и разрешения им участия в парламентских выборах.

Поправкой 14 предусматривается выразить обеспокоенность ухудшением здоровья Юлии ТИМОШЕНКО и призвать власти разрешить без условий провести медицинское обследование и при необходимости лечение независимыми врачами за пределами тюрьмы.

Еще одна поправка предусматривает выразить сожаление по поводу незавершения реформирования Генеральной прокуратуры, которая, в результате, остается излишне централизованным институтом с избыточными полномочиями.

Рассматривая поправку, подготовленную представителями провластной коалиции украинского парламента, относительно изъятия статей 364 и 365 Уголовного кодекса, Мониторинговый комитет решил сохранить в тексте резолюции призыв к украинских властям об отмене уже вынесенных приговоров по этим статьям.

Комитет поддержал поправки относительно приветствия подготовки Украиной нового проекта Уголовно-процессуального кодекса, приветствия результатов 15-го саммита Украина-ЕС, а также относительно одобрения нового закона о выборах народных депутатов Украины с участием оппозиции.

Как сообщал УНИАН, резолюция будет рассматриваться на заседании сессии ПАСЕ сегодня после обеда.