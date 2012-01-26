Бондаренко засомневалась в объективности «Репортеров без границ»

Свобода слова в Украине эволюционирует без оглядки на какие-либо рейтинги. Об этом заявила народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена БОНДАРЕНКО, комментируя заявление международной организации «Репортеры без границ», согласно которому Украина улучшила свои позиции в рейтинге свободы слова (только из-за ухудшения ситуации в других странах – УНИАН).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по словам Е.БОНДАРЕНКО, «к таким рейтингам необходимо относиться с большой долей осторожности. Когда представители некой негосударственной организации в очередной раз пытаются рассказать о том, как у нас обстоят дела со свободой слова, я всегда задаюсь вопросом: а на основании чего они это делают, берут ли они во внимание политический фон, который существует в нашей стране?».

По ее словам, нельзя с уверенностью говорить о том, что «Репортеры без границ» отличаются особой праведностью и справедливой оценкой в отношении Украины. «На самом деле, к ним есть масса вопросов, в частности, по поводу методологии составления подобных рейтингов», - добавила политик.

Что касается состояния свободы печати в отечественных СМИ, то в Украине, по мнению парламентария, нет признаков ущемления свободы слова и цензуры в масс-медиа. По убеждению Е.БОНДАРЕНКО, отечественные СМИ находятся на своеобразном эволюционном витке, переключаясь от журналистики тоталитарного государства к нормам печати, существующим в странах с развитой демократией.

«Мы находимся на этапе, когда государственной цензуры больше нет. В то же время свидетельством переходного периода является существование внутрикорпоративных конфликтов в СМИ: между редакциями, менеджментом и учредителями. Это элементарная болезнь роста украинской журналистики. И это радует, потому что на подходе - следующий этап, когда редакционные коллективы будут работать на основании соответствующих уставов», - подчеркнула депутат.

По ее мнению, большое количество корпоративных конфликтов, которые происходили в Украине в последние годы, - показатель того, что страна движется путем прогресса в вопросах свободы слова и эволюции средств массовой информации.

«Следующий этап в развитии отечественной журналистики, по убеждению парламентария, - эпоха ответственных масс-медиа. «Необходимо растить ответственного журналиста, потому что многие уже научились защищать свои права, но пока не могут вспомнить о том, что существует еще и ответственность за свою работу. Именно она является признаком компетентности и профессионализма», - заявила Е.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. 25 января 2012 года международная организация «Репортеры без границ» обнародовала свой ежегодный Всемирный индекс свободы слова, в котором Украина заняла 116-е место среди 179 стран мира (в 2010 году – 131-е из 178 стран).

Международная правозащитная организация подчеркивает, что этот рейтинг не отражает реального положения вещей в Украине, а является лишь свидетельством общего ухудшения свободы слова в мире.

«Я не доволен этим рейтингом, который не отражает реального положения вещей, и его никак нельзя воспринимать как подтверждение улучшения ситуации со свободой слова в Украине. Нельзя забывать, что он является лишь результатом сравнения с развитием ситуации в других странах, где свобода слова ухудшилась. В нынешнем рейтинге слишком много стран, в частности, африканских, боролись за последние места, они и вытолкнули Украину наверх», - заявил руководитель Европейского бюро «Репортеров без границ» Йохан БИР.

По словам представителя «Репортеров без границ» в Украине Оксаны РОМАНЮК, на протяжении прошлого года ситуация в сфере свободы слова в Украине не изменилась к лучшему, а наоборот, ухудшилась, о чем свидетельствуют объективные факты, например, рост количества физических нападений на журналистов (если в 2010 году пострадали 26 журналистов, то в 2011-м - 35), развитие разных видов цензуры и препятствий законной профессиональной деятельности журналистов.

"Все это не дает никаких оснований для того, чтобы радоваться росту рейтинга Украины по сравнению с другими странами. Напротив, в Украине продолжается развитие плохих тенденций: возвращение цензуры, высокий уровень насилия и тотальная безнаказанность за нападения на журналистов", - заявила О.РОМАНЮК.