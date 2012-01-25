Гриценко говорит, что все сделал и ждет ответа Кличко

Партия "Гражданская позиция" сделала все от себя зависящее для того чтобы объединиться с партией "УДАР".

Об этом заявил лидер партии Анатолий Гриценко в эфире 5 канала.

"Могу подтвердить, что эти переговоры ведутся. Возможно, не так быстро, как хотелось бы нам. С нашей стороны были приняты все необходимые решения еще в ноябре месяце. Сейчас ответ на стороне Виталия (Кличко)", - отметил он.

"Если эти переговоры завершатся успехом, чего я бы хотел, если честно, на основных, одинаковых принципах пойдем вперед", - уточнил политик.

Отвечая на вопрос, скоро завершатся эти переговоры, Гриценко заявил: "Я хотел бы не сглазить. Состоится, то пойдем вместе. Не состоится - пойдем самостоятельно на выборы".

Украинская правда