Адвокат: суд над Луценко завершился, дальше - обвинительный приговор

Начатое сегодня зачитывание протоколов допросов на досудебном следствии свидетелей говорит о том, что судебный процесс по уголовному делу по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО завершился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам во время перерыва в судебном заседании заявил адвокат экс-министра Алексей БАГАНЕЦ.

«В связи с решением суда зачитывать показания свидетелей, которые не явились в суд, считаю, что судебный процесс по делу Ю.ЛУЦЕНКО завершился… Насколько я понимаю, дальше будет просто чисто оформление обвинительного приговора», - сказал он, отметив, что таким образом можно сделать вывод, что на судебных заседаниях суда не нужны ни подсудимый, ни его защитники.

По его словам, если Ю.ЛУЦЕНКО действительно будет вынесен обвинительный приговор, он обязательно будет обжалован в апелляционном и кассационном порядке.

При этом адвокат заверил, что сторона защиты также будет обращаться за помощью в международные правозащитные организации, в Европейский суд.