Охрана не пустила студента на встречу с Азаровым - потому что «скандалист»

Представители гражданского движения «Отпор» заявляют, что им было отказано в участии во встрече премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с общественностью.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Кабинета министров Украины, где состоится сегодня встреча Н.АЗАРОВА с представителями общественности по обсуждению законопроекта «О высшем образовании», собралось восемь представителей «Отпора», которые держат в руках плакать с лозунгами: «Премьер общается только с нужными студентами», «Они обещали услышать студентов», «Мы тоже студенты, пустите нас к Азарову» и др.

В частности, представители «Отпора» отметили, что встреча Н.АЗАРОВА со студентами была инициирована из-за акций протеста, которые проходят в Украине уже больше года «в связи с попытками Дмитрия ТАБАЧНИКА протянуть через Верховную Раду новый закон «О высшем образовании». «Однако видеть на инициированной им (Н.АЗАРОВЫМ – УНИАН) встрече студентов-протестующих премьер-министр почему-то не захотел», - говорится в заявлении «Отпора», текст которого участники акции раздают журналистам.

В заявлении также указывается, что народный депутат Украины Максим ЛУЦКИЙ пообещал пригласить на эту встречу 15 представителей от организаций, которые принимали участие в акциях протеста против законопроекта «О высшем образовании». Однако, отмечается в заявлении, поданные для участия во встрече кандидатуры оказались «нежелательными персонами для встречи с премьер-министром». «Даже те, кто приехал из других городов, не нашли себя в списках участников».

В связи с чем гражданское движение «Отпор» заявляет, что формальное одобрение и внесение отдельных поправок в законопроект не поможет властям снизить напряжение студенческих протестов и повысить авторитет среди молодежи. «Напротив, мы имеем все доступные средства, чтобы донести коварство и лицемерие властьпредержащих и сформировать соответствующее отношение к ним. И если эти законопроекты станут законами, довольно много общественных организаций начнут задолго до выборов продолжительную информационную кампанию по снижению рейтинга партий и народных депутатов, которые проголосуют за данные законы и захотят опять попасть в парламент по спискам или мажоритарным округам», - подчеркивается в заявлении.

К участникам акции подошел представитель милиции, который требует от протестантов прекратить акцию, поскольку на нее нет разрешения.

Кроме того, охрана в клубе Кабмина не пускает на встречу студента Прикарпатского национального университета Михаила КАМЕНЕВА, мотивируя это тем, что он скандалист.

М.КАМЕНЕВ был приглашен на встречу премьер-министра с общественностью и вошел в зал, но, узнав, что на мероприятие пускают представителей студенчества, вышел для того, чтобы разобраться, но после этого охрана не пустила его в клуб Кабмина.