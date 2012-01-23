Нардеп подозревает, что «языковая карта» - часть газовых переговоров

Партия регионов опять спекулирует внеся на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании» (относительно воспитания детей на родном языке).

Такое мнение высказала народный депутат от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ, комментируя соответствующий законопроект депутатов-«регионалов» Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО и Максима ЛУЦКОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

По ее убеждению, Партия регионов накануне выборов не может похвастаться достижениями в социально-экономической сфере, поэтому и решила в очередной раз вытащить уже заеложенную «языковую карту», которая играет на раскол и ослабление единства Украины.

Л.ГРИГОРОВИЧ заметила, что это уже во второй раз в Верховную Раду вносится законопроект, направленный на возобновление русификации дошкольного образования в Украине. Впервые в конце прошлого года это сделало правительство по представлению «министра-украинофоба ТАБАЧНИКА», но их законопроект парламентарии 20 декабря отклонили.

«Настойчивость «регионалов» вызывает подозрение, что новый законопроект является частью негласных договоренностей в рамках переговоров «газ в обмен на независимость», которые Партия регионов ведет с Москвой», - не исключает Л.ГРИГОРОВИЧ.

По ее словам, в основе законопроекта В.КОЛЕСНИЧЕНКО и М.ЛУЦКОГО прослеживается четкая установка на сужение сферы применения украинского языка в сфере дошкольного образования. Хотя в статье 8 Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств отмечено, что предоставление дошкольного образования на языках меньшинств может быть возможно лишь «без вреда для преподавания официального языка государства».

Депутат убеждена, что в основе таких законодательных инициатив лежит сознательное намерение создать в ряде регионов ситуацию, при которой дети в детских садах и школах не будут использовать украинский язык, а следовательно, не смогут им достаточно овладеть.

«Наша Украина» выступает категорически против подрыва государственного статуса украинского языка, который должен быть ключевым фактором консолидации граждан всех национальностей в единую политическую украинскую нацию. Мы призываем депутатов парламента отклонить этот антигосударственный законопроект», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины из фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Максим ЛУЦКИЙ зарегистрировали в Верховной Раде Украины проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании» (относительно воспитания на родном языке)».

Документом предусмотрено в основные задания законодательства Украины о дошкольном образовании внести норму об обеспечении доступности дошкольного образования на региональных языках и языках меньшинств.