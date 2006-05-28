Симоненко скажет свое слово на тему создания коалиции

12-00 - Состоится пресс-конференция с участием лидера Компартии Украины, руководителя парламентской фракции КПУ Петра Симоненко на тему: «Создание коалиции – не корпоративное мероприятие действующей власти, а условие нормальной работы парламента» (Пресс-центр «УРА», ул. Шелковичная, 3 оф. 2). Нужна аккредитация: Телефоны 253-79-04, 253-69-31, 253-14-34.

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