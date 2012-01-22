Порошенко о земельном банке и корупционных схемах

Эксклюзивное право Государственного земельного банка кредитовать аграриев под залог сельскохозяйственной земли противоречит законодательству и негативно отразится на АПК Украины. Такое мнение высказал в своей статье для «Зеркала недели. Украина» (№2) председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

"Законопроект «О рынке земель» является реальным источником угроз для жителей села. К заложенным в нем системным недостаткам можно отнести идею создания Государственного земельного банка, который монопольно будет кредитовать «приоритетные» направления аграрного комплекса под 3% от ставки Национального банка (правда, не указано, какой именно, что свидетельствует о «компетентности» авторов проекта)", - считает П.ПОРОШЕНКО. Он отмечает, что депозитную базу под столь низкую процентную ставку привлечь нереально, поэтому единственным источником поступления необходимых ресурсов в Земельный банк может стать только рефинансирование Национального банка Украины, то есть ничем не обеспеченная кредитная эмиссия национальной денежной единицы.

"Сегодня банковская система страны страдает от дефицита надежных заемщиков, которыми, собственно, и могли бы стать владельцы земельных паев. Также непонятным остается будущее тех банков, которые уже инвестировали в аграрное производство деньги, полученные, в том числе, и от депозитов миллионов украинских граждан, не создавая при этом дополнительной нагрузки на бюджет и финансовую систему страны. Наверное, заинтересованные чиновники считают, что механизм с эксклюзивными правами Государственного земельного банка позволит им тихо реализовать свои коррупционные схемы - покупку за бесценок земли у крестьян и концентрацию паев в объеме 10-15 млн. га", - считает эксперт, отмечая, что, по его мнению, "цель такой аферы - дальнейшая спекуляция украинской землей на мировых рынках, но, убежден, ни один из суверенных фондов Китая, стран Юго-Восточной Азии, Персидского залива и других богатых стран не захочет иметь дело с «грязными» активами".

П.ПОРОШЕНКО также добавил, что процедура создания банков регулируется Законом «О банках и банковской деятельности» и не должна определяться Законом «О рынке земель», поскольку это противоречит действующему законодательству. "Авторы же проекта своему чиновничьему «новоделу» предоставляют уникальную возможность брать в залог земельные паи. У меня вызывает большие сомнения эффективность такого учреждения", - отметил он.

Он считает, что прямым экономическим следствием принятия этого законопроекта станет прекращение или расторжение договоров аренды сельскохозяйственных земель с крупными агрохозяйственными субъектами, которые являются не только основными производителями и экспортерами сельскохозяйственной продукции, но и плательщиками немалых налогов в государственный бюджет. При этом он подчеркнул, что большинство из них уже вышли на IPO, то есть привлекли иностранные инвестиции путем размещения на биржах своих ценных бумаг и получили инвестиции в сотни миллионов евро, в основном из пенсионных фондов стран Европейского Союза.

"Возникает много вопросов и о качестве рыночных отношений, равенстве субъектов на рынке финансовых услуг и других базовых требованиях экономической безопасности. Скажу больше, непрофессиональное вмешательство аграрных лоббистов в законодательный процесс, регулирующий финансовую и банковскую сферу, формирует угрозы для экономической безопасности государства", - подчеркнул он.