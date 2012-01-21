Наливайченко: Нам говорят, что наша ГТС ничего не стоит. Это ложь

В отношениях с Россией и переговорах в энергетической сфере украинские политики не должны предавать национальный интерес.

Об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в прямом эфире программы «Шустер LIVE» на Первом национальном, сообщает пресс-служба партии.

«Давайте не будем переживать, как тяжело России. Давайте будем отстаивать национальные интересы и добиваться, чтобы их уважала Россия. Перенесите закупку газа на украинско-российскую границу, и украинская ГТС будет работать на украинскую экономику», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также обратил внимание на важность диверсификации источников энергии. В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что власть до сих пор не выдала ни одной лицензии на добычу в Украине сланцевого газа, хотя меморандум с американской стороной о совместных действиях в освоении запасов сланцевого газа подписан еще два года назад. Он подчеркнул, что в случае подтверждения перспектив промышленной добычи в Украине сланцевого газа, Украина получила бы очень серьезный рычаг на переговорах с РФ относительно дальнейшего сотрудничества в газовой сфере.

«Отношения с Россией – это история украинской политической коррупции. Именно из-за нее Украина до сих пор не вернула миллиарды ЛАЗАРЕНКО, именно поэтому Украина не получила туркменского газа», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Нам рассказывают, что наша ГТС ничего не стоит. Это ложь. Украинская ГТС имеет наибольшие в Европе подземные газохранилища, это стратегический актив украинской экономики. А российские политики, которых собственные граждане уже окрестили мошенниками и ворами, дают превратную оценку нашей ГТС. Они до последнего будут отстаивать несправедливую для нас цену на газ», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

«Если украинская власть так заботится о нашем интересе, пусть заведет энергоносители в рамки зоны свободной торговли, а не сдает Севастополь в обмен на мнимые скидки. Отмена соглашений - и московских и харьковских – возможна, ведь эти соглашения являются невыгодными и дискриминационными», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.