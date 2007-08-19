Литвин: судей надо выбирать на местных выборах

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что судей надо выбирать на местных выборах.

Как сообщали УНИАН в пресс-службе блока, такое мнение В.ЛИТВИН выразил во время поездки в Кировоградскую область.

«Политические силы, борясь друг против друга, начали использовать в этой борьбе суды и судей. Поэтому на сегодняшний день мы не можем говорить ни об эффективности, ни о дееспособности судебной власти», - убежден В.ЛИТВИН.

Он уверен, что положение можно исправить только выбирая судей на местных выборах. «Надо, чтобы судей выбирали люди. Чтобы судебную власть формировали сами граждане», - отметил В.ЛИТВИН.

Также лидер Блока Литвина считает преждевременной норму, в соответствии с которой судьи назначаются бессрочно. «Я не говорю о том, хорошие у нас сейчас судьи или плохие. Но на данном этапе оптимальный термин, на который они должны избираться – это 5 лет», - подчеркнул В.ЛИТВИН.