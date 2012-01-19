В Нашей Украине удивлены «дезой» о запрете Ющенко
16:43, 19 января 2012Политика
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Партийцы придут на Софийскую площадь
В "Нашей Украине" заявляют, что ее представители придут на Софийскую площадь Киева 22 января.
В пресс-службе партии выразили удивление и опровергли сообщение о том, что якобы бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил своим однопартийцам праздновать День Соборности и Свободы 22 января.
"Представители партии обязательно будут на Софійській площади", - отметили в пресс-службе партии.
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