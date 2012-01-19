ПРП и Батькивщина объединятся (обновлено)

Партия «Реформы и порядок» и партия "Батькивщина" объединяются в одну политическую силу, однако объединительные партийные съезды состоятся только после завершения избирательной кампании в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее совместное заявление сегодня подписали председатель ПРП Сергей СОБОЛЕВ и первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы заявляем о намерении, объединив свои усилия, на основе совместной политической платформы сформировать единый избирательный список в общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду 28 октября 2012 года и начать объединение наших партий в одну политическую силу на базе партии «ВО «Батькивщина», говорится в совместном заявлении руководства двух партий.

В то же время С.СОБОЛЕВ отметил, что дата объединительного съезда будет определена после завершения избирательного процесса. «Учитывая принятие нового закона о выборах, мы не дадим власти возможность потерять наших реальных кандидатов в окружные участковые избирательные комиссии, поэтому дата съезда будет определена после завершения избирательного процесса, чтобы все партии - участницы процесса, в том числе и КСД могли принять активное участие в формировании участковых и окружных избирательных комиссий и наблюдателей», - сказал он.

В свою очередь, А.ТУРЧИНОВ отметил, что для партийной интеграции важными являются юридические аспекты, с которыми партии вынуждены считаться.

«В то же время наша интеграция отрабатывается не только в центре, но и в регионах – это создание единых избирательных штабов, это фактически работа как формальная, так и не формальная - одна политическая команда», - подчеркнул первый заместитель председателя партии «Батькивщина».

С.СОБОЛЕВ и А.ТУРЧИНОВ подчеркнули, что ПРП и «Батькивщина» будут формировать единый список кандидатов в народные депутаты для участия в парламентских выборах 2012 года.