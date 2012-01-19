Янукович назначил главного в СБУ

Указ - на сайте

Временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины будет Владимир РОКИТСКИЙ. Соответствующий указ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 19 января размещен на официальном сайте главы государства. В.РОКИТСКИЙ сейчас занимает должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности председателя СБУ.

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