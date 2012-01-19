Судья довел жену Луценко до слез

Коллегия судей Печерского районного суда Киева отказалась перенести сегодняшнее заседание из-за плохого самочувствия экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, посоветовавшись на месте, председательствующий в процессе судья Сергей ВОВК отметил: «Суд, посоветовавшись на месте, решил: в удовлетворении ходатайства отказать, учитывая устное сообщение врачей о возможности ЛУЦЕНКО принимать участие в процессе».

Вместе с тем, С.ВОВК отметил, что с учетом пожеланий защиты в случае необходимости адвокаты и подсудимый могут уведомить суд о необходимости сделать перерыв для принятия лекарств.

Услышав такое решение суда, жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО поднялась из-за стола и, обращаясь к председательствующему, сказала: «Ваша честь, у Вас есть хоть какая-то совесть человеческая? Это просто скотство!». После этого она со слезами на глазах вышла из зала заседаний.

Ю.ЛУЦЕНКО извинился за эмоциональное высказывание жены перед коллегией судей, которая рассматривает его дело, отметив, что во время обследований и медиками МВД, и врачами Минздрава ни один из них не сказал ему, что они могут брать на себя ответственность, чтобы дать заключение о возможности или невозможности его участия в судебном процессе из-за болезни. При этом экс-министр напомнил суду, что обезболивающие действуют всего два часа, после чего их опять нужно будет вводить.

Учитывая такое течение событий, адвокат Игорь ФОМИН попросил суд сделать небольшой перерыв для того, чтобы сторона защиты смогла подготовить заявление об отводе судей. Однако С.ВОВК отказал в удовлетворении этого ходатайства, напомнив адвокату, что для его подачи существует соответствующая процедура.

После этого суд продолжил судебное заседание, вызвав на допрос очередного свидетеля.