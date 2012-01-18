Гриценко: Партию регионов распустят, а ее руководство пойдет под суд

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО прогнозирует роспуск Партии регионов и привлечение к уголовной ответственности ее высшего руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке перед журналистами и своими сторонниками, представляющими различные общественные организации Донецкого региона (организации чернобыльцев, афганцев, бывших военнослужащих, предпринимателей и др.).

В частности, в заявлении А.ГРИЦЕНКО, которое также размещено на его персональном сайте, говорится, что «Партия регионов будет распущена. Ее высшее руководство пойдет под суд, начиная с ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, БОЙКО, ЛАВРИНОВИЧА... Сразу после следующих президентских выборов».

По словам А.ГРИЦЕНКО, «в 2010 году Партия регионов сформировала не власть, не правительство - она образовала хунту, которая узурпировала всю власть и в течение двух лет уничтожает страну».

«Перед Украиной и перед законом Партии регионов придется ответить за: надругательство над Конституцией; массовые ограничения конституционных прав и свобод граждан; концентрацию власти в одних руках; уничтожение основ демократии, парламентаризма, местного самоуправления; манипуляции с выборами; установление контроля над судебной системой, - объясняет политик, - за политизацию правоохранительных органов; хищение государственной собственности и стратегических ресурсов страны; монополизацию и уничтожение основ конкуренции в экономике; тотальное давление на предпринимателей…».

«Роспуск Партии регионов и привлечение к уголовной ответственности ее высшего руководства станут прочной и надежной прививкой на будущее - чтобы демократическая Украина навсегда обезопасила себя от подобных хунт и посягательств на абсолютную власть», - заключает в своем заявлении народный депутат.

Присутствовавшие на встрече жители Донецкой области приветствовали сказанное А.ГРИЦЕНКО и выразили поддержку его заявлению.