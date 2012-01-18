Кто сядет в кресло министра финансов

Политологи считают главным вопросом, будет ли освобожден Николай АЗАРОВ от должности премьер-министра Украины в связи с отставкой Федора ЯРОШЕНКО с должности министра финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве, комментируя отставку Ф.ЯРОШЕНКО.

В частности, председатель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что отставка Ф.ЯРОШЕНКО с должности министра финансов была ожидаемой. По его словам, отставок в правительстве ожидали журналисты, эксперты, об отставках членов Кабмина «мечтали некоторые люди в Администрации Президента, в некоторых других кабинетах – как в деловых, так и в политических».

В.ФЕСЕНКО не исключил, что отставка Ф.ЯРОШЕНКО является «началом цепной реакции, в частности, проблемы противоречий внутри власти».

«Это формальное следствие этих бюджетных противоречий, но за этим стоит борьба за должность министра финансов и контроль над бюджетными потоками», - считает политолог.

По мнению В.ФЕСЕНКО, одним из главных претендентов на должность министра финансов является председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ. «Но я не уверен, что ему дадут эту должность», - добавил эксперт.

При этом он добавил, что от того, кто будет назначен на должность министра финансов Украины, зависит, как в дальнейшем будут развиваться процессы во власти.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ назвал отставку Ф.ЯРОШЕНКО резонансной и ожидаемой. По словам В.КАРАСЁВА, «ЯРОШЕНКО словно ритуальная жертва», потому что отставок правительственных чиновников в Украине уже заждались.

В.КАРАСЁВ напомнил, что Ф.ЯРОШЕНКО был креатурой премьер-министра Николая АЗАРОВА. При этом эксперт сомневается, что Н.АЗАРОВ также уйдет в отставку. По его словам, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на сегодняшний день не готов к отставке Н.АЗАРОВА.

Политолог отметил, что после отставки Ф.ЯРОШЕНКО возникает вопрос: «Кто будет контролировать бюджет во время выборов, кто будет выплачивать вместо «Юлиной тысячи» «Витину тысячу» и кого будет власть над деньгами в этой стране».

В.КАРАСЁВ добавил, что в настоящее время стоит вопрос о том, «кто заменит ЯРОШЕНКО – «семейный», газовый человек, «клюевский», или, может тот, кто будет министром финансов уже при новом премьер-министре Украины».

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА отметил, что поскольку Ф.ЯРОШЕНКО был креатурой Н.АЗАРОВА, то его снятие с должности стало «ударом» по премьер-министру.

По словам В.БАЛЫ, важно, кто еще из правительственных чиновников уйдет в отставку. «Если преемники (Ф.ЯРОШЕНКО) будут представителями других групп влияния, чтобы сбалансировать это освобождение, то тогда можно говорить о ротации и о том, что Президентом Украины еще не принято решение поставить на ту или другую группу влияния в своем окружении, которая будет банковать на выборах 2012 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сегодня, 18 января, принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

Руководитель минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

Ф.ЯРОШЕНКО занимал должность министра финансов с марта 2010 года.