Азаров пока не комментирует отставку Ярошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в пятницу, 20 января, прокомментирует отставку Федора ЯРОШЕНКО c поста министра финансов.

Об этом он сказал в ответ на просьбу УНИАН прокомментировать решение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА принять отставку Ф. ЯРОШЕНКО.

«В пятницу на пресс-конференции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня, 18 января, принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.

Руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.

Ф.ЯРОШЕНКО занимал должность министра финансов с марта 2010 года.