Азаров пока не комментирует отставку Ярошенко
13:33, 18 января 2012Политика
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Обещает в пятницу
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в пятницу, 20 января, прокомментирует отставку Федора ЯРОШЕНКО c поста министра финансов.
Об этом он сказал в ответ на просьбу УНИАН прокомментировать решение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА принять отставку Ф. ЯРОШЕНКО.
«В пятницу на пресс-конференции», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня, 18 января, принял заявление об отставке министра финансов Ф.ЯРОШЕНКО.
Руководитель Минфина обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой освободить его от должности по собственному желанию во время сегодняшней встречи.
Ф.ЯРОШЕНКО занимал должность министра финансов с марта 2010 года.
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