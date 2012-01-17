Герман назвала реальных претендентов на место Шевченко

Советник Президента Анна ГЕРМАН считает, что большинство в Верховной Раде должно поддержать того кандидата на должность председателя парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации, которого назовет оппозиция. Об этом А.ГЕРМАН сказала в комментарии УНИАН.

«Я считаю, что решение о новом председателе Комитета нужно принимать немедленно. Нельзя тянуть с этим делом. И вне всякого сомнения, это должна быть однозначно кандидатура от оппозиционных сил. Оппозиция и только оппозиция должна определиться с кандидатурой председателя. Большинство должно поддержать ту фамилию, которую назовет оппозиция», – сказала А.ГЕРМАН.

В то же время советник Президента отметила, что не является членом парламента и не может влиять на него, а высказывает свое мнение как предыдущий председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации.

«Я помню, когда мы были в оппозиции, то мы выдвигали свою кандидатуру, и парламент безоговорочно ее поддержал», – отметила она.

По мнению А.ГЕРМАН, в оппозиции много журналистов, которые ничем не уступают по профессиональному уровню, квалификации и моральным принципам Андрею ШЕВЧЕНКО и могли бы руководить этим комитетом. Среди них советник Президента назвала Юрия СТЕЦЯ, Елену КОНДРАТЮК, Ирину ГЕРАЩЕНКО.

“Хотя А.ШЕВЧЕНКО также с полным правом может на эту должность еще раз претендовать”, – сказала А.ГЕРМАН.

“Мы не должны допускать, чтобы были спекуляции на тему: мол, власть под прикрытием того, что нет компромисса, руководит таким важным комитетом, как свобода слова, который по традиции принадлежит оппозиции. Нужно искать компромисс и найти его”, – считает А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2012 года Верховная Рада отозвала А.ШЕВЧЕНКО с должности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации. За принятие соответствующего решения проголосовали 245 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале. Перед рассмотрением этого вопроса А.ШЕВЧЕНКО заявил, что его отставка имеет «политические мотивы и персональные».

Свое несогласие с отставкой А.ШЕВЧЕНКО выразили представители фракции НУ-НС и группы «Реформы во имя будущего». В частности, член фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что большинство отбирает у оппозиции комитеты.

После этого голосования лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что фракция предлагает парламенту рассмотреть кандидатуру А.ШЕВЧЕНКО на должность председателя Комитета по вопросам свободы слова и информации повторно.

Однако лидер фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ в ответ на это заявил, что фракция Партии регионов не поддержит кандидатуру А.ШЕВЧЕНКО на эту должность.

В то же время А.ЕФРЕМОВ заверил, что большинство поддержит любую другую кандидатуру от оппозиции на должность председателя комитета по свободе слова.

Руководство Комитетом Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации согласно Регламенту парламента принадлежит оппозиции.

Пункт 7 статьи 83 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» («Отзыв председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя и секретаря комитета Верховной Рады») определяет: «В случае отзыва председателя комитета или соответственно первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета с должности право выдвижения кандидатуры на эту должность принадлежит депутатской фракции, по квоте которой он был избран на эту должность».