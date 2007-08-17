Аферы в ведомствах Деркача и Рудьковского: разворовано почти 5 миллионов

Служба безопасности Украины 16 августа возбудила уголовное дело по факту завладения денежными средствами государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" на сумму три млн. 383 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, установлено, что разворовывание государственных средств должностные лица “Энергоатома” осуществили в ходе государственных закупок оборудования для атомных электростанций Украины по ценам, которые в 2-3 разы превышали отпускные цены официальных дилеров российских предприятий, являющихся производителями этого оборудования.

В преступной схеме было задействовано более чем 10 фиктивных фирм, зарегистрированных в разных регионах Украины.

Служба безопасности Украины принимает меры по установлению лиц, причастных к разворовыванию и отмыванию государственных средств, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту противоправного завладения государственными средствами в сумме 1 млн. 314 тыс. грн. служебными лицами Министерства транспорта и связи Украины.

По словам НАЛИВАЙЧЕНКО, в ходе расследования установлено, что хищение государственных средств должностными лицами осуществлено во время государственных закупок транспортной техники для железной дороги. В преступной схеме были задействованы пять фиктивных фирм.

Сейчас СБУ проверяет другие факты неправомерного использования бюджетных средств и принимает меры по установлению лиц, причастных к совершению этих преступлений.