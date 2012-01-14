В Донецке митинговали против продажи украинской земли и ГТС

13 января в центре Донецка у памятника Т.Шевченко прошел митинг против продажи земли и газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором акции выступила Донецкая областная организация «Гражданская позиция», которая собрала на митинге более 50 своих сторонников.

Митингующие развернули у памятника флаги партии «Громадянська позиція», а также плакаты «Влада, схаменись! Ні – здачі ГТС!», «Ні – продажу землі!».

Выступающие остро раскритиковали действия сегодняшней власти, ее «псевдореформы», которые «ведут страну в пропасть, порождают социальную нестабильность и нагнетают гражданское общество».

Председатель Донецкой облорганизации политической партии «Громадянська позиція» Александр ГЕВЕЛЕВ заявил, что нынешние власть имущие «начали культурную оккупацию Украины, когда украинский язык постепенно уходит с экранов телевизоров… они пытаются закрывать украиноязычные школы, пытаются создавать искусственное противостояние ветеранов Второй мировой войны».

Он напомнил, что именно действующая власть впервые за последние 20 лет «пыталась запретить праздновать День независимости Украины».

«Сейчас они коснулись двух наших стратегических объектов – это украинская земля и газотранспортная система. Украинская земля, которая всегда была символом души украинского народа…, - заявил А.ГЕВЕЛЕВ, - Они понимают, что им необходимо зарабатывать проценты на предстоящих выборах. Реформаторской программой этого достичь не удалось, они будут подкупать людей, для этого им необходимы деньги. К сожалению, они опустились и в моральном, и в фактическом плане до того, что хотят сдать газотранспортную систему».

Выступивший на митинге представитель ВО «Свобода» Артур ШЕВЦОВ поддержал А.ГЕВЕЛЕВА и также подчеркнул, что желание власти продать украинскую газотранспортную систему России и снять мораторий на продажу украинской земли - «это, наверное, одно из наибольших преступлений против украинского народа, которое только может сделать эта власть».