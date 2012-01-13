Экс-зам Луценко - об отравлении Ющенко: нужно закусывать правильно...

Бывший заместитель экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, начальник Главного следственного управления МВД Петр КОЛЯДА заявляет, что не верил и не верит в то, что экс-президент Виктор ЮЩЕНКО осенью 2004 года был отравлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.КОЛЯДА заявил сегодня на допросе во время заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

«Я не верил и не верю в так называемое отравление В.ЮЩЕНКО. Нужно закусывать водку правильно – селедкой и огурцами. Просто водку нельзя закусывать пловом из баранины… Я еще когда 50 лет назад служил в армии, узбеки меня предупреждали: «Упаси боже водку закусывать пловом», - сказал П.КОЛЯДА.

При этом он выразил убеждение, что Генеральная прокуратура, наконец, должна расставить «все точки над і» в деле об отравлении В.ЮЩЕНКО.

«Есть следствие по закону, а здесь следствие по заказу – кто при власти, тот и пострадавшим хочет быть. Уже разобрались бы между собой - было отравление или нет», - отметил П.КОЛЯДА.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 г. во время президентской кампании кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья. Он был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти Генпрокуратура не раз отмечала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версии, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.

21 января 2011 года В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.

11 апреля 2011 года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. тогдашнего кандидата в президенты Украины В.ЮЩЕНКО, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.