Оппозиции в ВР понадобился перерыв

В работе Верховной Рады Украины по требованию фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС объявлен 30-минутный перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, перед объявлением перерыва председатель парламента Владимир ЛИТВИН зачитал требования двух фракций относительно необходимости проведения Согласительного совета для согласования сегодняшней повестки дня.

В.ЛИТВИН предложил продолжать пленарное заседание и параллельно с ним провести Согласительный совет.

Это предложение не устроило оппозиционные фракции. Депутаты «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС собрались возле трибуны и президиума ВР. После этого В.ЛИТВИН объявил перерыв.

В данное время депутаты от Партии регионов также собрались возле трибуны и в президиуме.