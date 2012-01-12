В «Нашей Украине» предлагают дать журналистам дополнительные гарантии

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ предлагает законодательно усилить защиту прав украинских журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», А.ПАРУБИЙ выступил соавтором законопроекта о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения права журналистов на защиту источников информации), который будет рассматриваться сегодня.

В частности, законопроектом предусматривается внести изменения в УПК, которыми дополняется перечень лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей (в пункте 1 части 1 статьи 69), распространив действие этой нормы на журналистов.

Предлагается дополнить УПК статьей 182-1 «Условия проведения обыска и выемки относительно журналистов», которой предусматривается необходимость мотивированного постановления председателя апелляционного суда для проведения обыска и выемки в помещениях СМИ и помещениях журналистов.

По убеждению авторов, реализация законопроекта будет способствовать беспрепятственной профессиональной деятельности журналистов, сделает невозможным давление на журналистов со стороны недобросовестных и коррумпированных сотрудников силовых структур, дополнительно будет гарантировать права граждан, предусмотренные статьей 34 Конституции Украины.

«Идея такого закона была предложена журналистами и общественными деятелями. Задача закона – увеличить степень защиты журналистов от возможного давления со стороны правоохранительных органов», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.

«К сожалению, действующие законы, которые должны были бы защищать права журналистов на сохранение тайны авторства и источников информации, часто нарушаются. Представители силовых структур проводят обыски в помещениях офисов СМИ и в помещениях журналистов, чтобы получить без решения суда информацию, составляющую тайну авторства и источников информации», - отметил депутат.

Именно из-за таких случаев, по мнению народного депутата, журналисты должны получить дополнительные законодательные гарантии неприкосновенности жилья и собственности.