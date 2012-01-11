Янукович попросил всех недовольных министров «на выход»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает министрам, которые выступают против политики власти по реформированию разрешительной системы, подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам.

Говоря о ходе реформ в Украине, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня наблюдается попытка повернуть ситуацию в обратном направлении, в частности, это касается вопроса сокращения разрешительных процедур.

По его словам, в Верховной Раде ряд народных депутатов зарегистрировал законопроекты, которыми предлагается возобновить, а местами даже расширить виды деятельности, подлежащие лицензированию.

По словам Президента, когда начали выяснять у депутатов, зачем они предлагают соответствующие проекты, те отвечали, что делают это по просьбе министерств. «Мы провели некоторые разговоры с некоторыми депутатами, и они нам откровенно сказали, что это было просьба от правительства, от министерств», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил возмущение такой ситуацией и поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ совместно с заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ проанализировать эти случаи и выяснить, кто стоит за соответствующими предложениями.

«Я вам откровенно скажу: те министры, которых не удовлетворяют условия, в которых мы сегодня работаем, должны самостоятельно написать заявления и уйти в отставку. Не нужно ожидать, чтобы мы вам помогали. Но возвращения назад не будет. Мы выбрали путь, и мы будем по этому пути идти», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.