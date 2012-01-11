Каськив считает, что абсолютно законно «сидит на двух стульях»

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав КАСЬКИВ считает, что он абсолютно законно сохраняет мандат народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КАСЬКИВ заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Я абсолютно законно пока что его сохраняю. Вы знаете, есть соответствующие решение (Высшего административного суда – УНИАН)», - сказал В.КАСЬКИВ.

При этом он отметил, что мандат народного депутата позволяет ему голосовать в поддержку законопроектов, которые поддерживаются возглавляемым им госагентством.

«Он (мандат – УНИАН) является очень эффективным инструментом для того, чтобы реализовывать перечень законов и, в первую очередь, ключевым является закон об индустриальных парках», - сказал он.

При этом он отметил, что посещает заседания Верховной Рады

«Вы можете это посмотреть (посещаемость – УНИАН) по регистрации. Мне за это не стыдно», - сказал В.КАСЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 14 марта председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился в Высший административный суд с иском о досрочном прекращении полномочий депутата В.КАСЬКИВА.

В.ЛИТВИН мотивировал свои требования тем, что 23 ноября 2007 года В.КАСЬКИВ принял присягу депутата и реализовал эти полномочия на постоянной основе.

При этом указом №1176 от 23 декабря 2010 года он был назначен на должность председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, а согласно законодательству депутаты не могут иметь другого представительского мандата или состоять на государственной службе.

31 марта Высший админсуд отказал в удовлетворении исковых требований В.ЛИТВИНА, таким образом, сохранив депутатские полномочия В.КАСЬКИВА. Коллегия судей пришла к выводу, что В.КАСЬКИВ не приступил к выполнению функциональных обязанностей председателя Госнацпроекта и не может считаться состоящим на государственной службе, поскольку указанное агентство не функционирует, а реорганизация предыдущих госагентств (на основе которых должен быть создан Госнацпроект) еще не закончена и они продолжают функционировать.