Вовк выгнал из зала суда трех нардепов

Из зала судебного заседания Печерского районного суда Киева, где продолжается слушание дела бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, за нарушение порядка удалены журналисты и народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла коллегия судей, которая рассматривает указанное дело во главе с председательствующим в судебном процессе судьей Сергеем ВОВКОМ.

Суд дважды сделал замечание народным депутатам Юрию ГРЫМЧАКУ, Олесю ДОНИЮ и Владимиру АРЬЕВУ за то, что они громко разговаривали, комментируя ход судебного процесса, а на третий раз решил удалить всех присутствующих, кто не является участником процесса, объявив для этого 5-минутный технический перерыв.

В частности, после вопроса, почему свидетель - бывший сотрудник департамента оперативной службы Алексей КОСТЕНКО очень хорошо знает водителя экс-министра Леонида ПРИСТУПЛЮКА, и вместе с тем ничего не знает о двух других своих коллегах, свидетель отметил, что информацию о Л.ПРИСТУПЛЮКЕ он конспектировал. Эти слова вызвали громкий смех в зале, в результате чего суд удалил всех присутствующих.

Теперь судебное заседание проходит в закрытом режиме.