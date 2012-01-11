Оппозиция требует создания ВСК по инциденту с Тимошенко в колонии

Фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС требуют создания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию инцидента, который произошел в ночь на 7 января с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Качановской колонии Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил от имени двух фракций народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, сегодня состоялось заседание Согласительного совета ВР при участии представителей Государственной пенитенциарной службы. Представители фракции «БЮТ-Батьківщина» требовали предоставить видеозапись из камеры Ю.ТИМОШЕНКО с фиксацией инцидента, поскольку раньше правоохранители подтверждали, что за Ю.ТИМОШЕНКО ведется видеонаблюдение и проводится видеозапись.

Кроме того, отметил С.МИЩЕНКО, Государственная пенитенциарная служба заявила, что Ю.ТИМОШЕНКО была оказана помощь через 4 минуты после того, как она потеряла сознание.

В то же время, отметил депутат, представители пенитенциарной службы отказались предоставить такую видеозапись, мотивируя это тем, что видео у них не сохраняется.

«Они не хотят давать нам эти материалы, потому что знают, что на них будет сразу видно все обстоятельства», - сказал С.МИЩЕНКО.

Он заметил, что именно поэтому фракции «БЮТ-Батьківщина» и НУ-НС требуют создания следственной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 10 января, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи больше двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

Вместе с тем, в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы заявили, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное, и она находится под постоянным наблюдением медработников Государственной пенитенциарной службы и Министерства здравоохранения.

В ГПтСУ заметили, что 7 января было проведено медицинское обследование Ю.ТИМОШЕНКО. «Это было вызвано тем, что вечером 6 января Ю.ТИМОШЕНКО почувствовала себя плохо, и обратилась к своей соседке по камере с просьбой позвать медработников учреждения. Уже через 4 минуты Ю.ТИМОШЕНКО была оказана первичная медицинская помощь», - заверили в пенитенциарной службе.