Эксперт объяснил поступок мужа Тимошенко

Получение политического убежища в Чехии мужем экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО может расширить набор инструментов влияния на украинскую власть.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил глава совета директоров Института политических, социологических и маркетинговых исследований Владимир БОНДАРЕНКО.

"Думаю, что из Чехии Александр ТИМОШЕНКО сможет активнее помогать правозащитной кампании по уголовным делам своей супруги", – сказал он.

При этом В.БОНДАРЕНКО подчеркнул, что на данный момент украинская оппозиция практически исчерпала арсенал привлечения внимания мирового и украинского сообщества к делу Ю.ТИМОШЕНКО.

"Благодаря поступку Александра ТИМОШЕНКО мы видим всплеск интереса к уголовному делу против бывшего премьер-министра. Ведь у оппозиции после перевозки Юлии ТИМОШЕНКО к месту отбывания наказания в Харьков практически не оставалось никаких других информационных поводов, помогающих возобновить внимание к персоне бывшего главы правительства", – отметил эксперт.