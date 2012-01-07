Пресс-секретарь: власть физически уничтожает Тимошенко

Государственная пенитенциарная служба Украины продолжает дезинформировать общество, распространяя информацию о якобы предоставлении экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО необходимой медицинской помощи в следственном изоляторе Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря Ю.ТИМОШЕНКО Марины СОРОКИ.

"Обидно, что власть превращает Минздрав из учреждения, которое должно заботиться проблемами здравоохранения, в структуру, напоминающую пиар-агентство", - подчеркнула М.Сорока.

По ее словам, даже в такой великий праздник, как Рождество, они продолжают распространять неправду.

«Власти не удалось политически уничтожить Юлию ТИМОШЕНКО, весь мир признал заказное преследование лидера оппозиции, поэтому сейчас они пытаются реализовать сценарий по физическому уничтожению, лишая Юлию ТИМОШЕНКО квалифицированной медицинской помощи», - заявила пресс-секретарь.

М.СОРОКА напомнила, что Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на обследование независимыми врачами, которых готово предоставить правительство Канады, но никогда не согласится, чтобы по заданию Банковой над ней устраивали эксперименты медики, полностью зависимые от режима.

"Юлия ТИМОШЕНКО не была осмотрена врачами, которым она доверяет, анализ крови не был сделан, поэтому о какой "необходимой медицинской" помощи можно говорить? Даже студенты медицинских вузов не будут на глаз ставить диагноз и предлагать лечение. Удивляет, что этим занимаются люди с высшим медицинским образованием. Но те, кто ставит политические диагнозы и лечит по рекомендациям Банковой, давно уже замарали свои белые халаты врачей", - отметила пресс-секретарь.

М.СОРОКА заметила, что обезболивающие, которое получает Ю.ТИМОШЕНКО, является "медикаментом", но подчеркнула, что такие препараты не лечат причину болезни, а лишь на некоторое время уменьшают боль.

По словам М.СОРОКИ, без лечения заболевание само по себе никуда не исчезает. «И вообще иезуитскими являются предложения о лечебной физкультуре человеку, который не может самостоятельно передвигаться», - сказала она.

«Напомню, что в комнате для встреч, где с Юлией Владимировной встречаются защитник Сергей ВЛАСЕНКО и дочь Евгения, установлена кровать, поскольку Юлия Владимировна не может сидеть", - напомнила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что заказность дела против Ю.ТИМОШЕНКО признал весь мир, международные и правозащитные организации, и что это дело в первоочередном порядке будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека.

"Европейский суд не зависит от режима ЯНУКОВИЧА и вынесет справедливое и законное решение о том, что экс-премьер-министр безосновательно была осуждена и лишена свободы", - убеждена пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 5 января защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что его подзащитная не получает необходимого медицинского лечения. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО приняла предложение премьер-министра Канады относительно обследования ее состояния здоровья канадскими врачами.

Сегодня, 7 января, ГПСУ сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО предоставляется необходимая медицинская помощь в пределах участка следственного изолятора исправительного учреждения, где она содержится.

Также в пенитенциарной службе отметили, что медицинской комиссией Минздрава 5 и 6 января Ю.ТИМОШЕНКО было предложено проведение занятия по лечебной физкультуре и сеанса лечебного массажа, но от предложенных реабилитационных процедур она отказалась.