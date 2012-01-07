Кабмин изменил дизайн сайта

С сегодняшнего дня изменены дизайн и структура единого веб-портала органов исполнительной власти Украины – Правительственного портала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, изменения были проведены для удобства пользования сайтом.

В новом варианте сайта, кроме разделов “Новости” (правительства, министерств и ведомств, регионов) и “Решения правительства”, акцент сделан на фотоинформацию, прямую речь и блоги членов Кабинета министров.

Также появился раздел “Опросы”.