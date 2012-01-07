Кабмин изменил дизайн сайта
08:50, 07 января 2012Политика
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Для удобства пользования
С сегодняшнего дня изменены дизайн и структура единого веб-портала органов исполнительной власти Украины – Правительственного портала.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, изменения были проведены для удобства пользования сайтом.
В новом варианте сайта, кроме разделов “Новости” (правительства, министерств и ведомств, регионов) и “Решения правительства”, акцент сделан на фотоинформацию, прямую речь и блоги членов Кабинета министров.
Также появился раздел “Опросы”.
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