В украинском МИДе играют в молчанку относительно новостей из Чехии

В Министерстве иностранных дел Украины пока не комментируют информацию о предоставлении политического убежища супругу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

«Пока мы не комментируем эту информацию», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Чехия предоставила политическое убежище супругу Ю.ТИМОШЕНКО, осужденной к семи годам лишения свободы.

"Министр внутренних дел... подтвердил, что (Александр) ТИМОШЕНКО просил политическое убежище, которое было ему предоставлено", - заявил представитель МВД Чехии Павел НОВАК агентству «Рейтер».

О том, что А.ТИМОШЕНКО попросил политическое убежище в Чехии, стало известно сегодня, 6 января. Соратники экс-премьера объяснили такой шаг давлением, которое оказывается на экс-премьера через ее семью.

В январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, в отношении которого в Украине было возбуждено уголовное дело за причинение материального ущерба государству. Б.ДАНИЛИШИН был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.