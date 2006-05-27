Начался межпартийный съезд Блока Тимошенко

В Киеве начал свою работу межпартийный съезд Блока Юлии Тимошенко. В ходе съезда планируется обсудить ряд отчетных вопросов, а также провести выборы председателя политсовета, центральной контрольной ревизионной комиссии. Будет обсуждаться и ход переговоров по формированию коалиции демократических сил. Об этом, как передает ЛІГАБізнесІнформ, сообщил представитель блока, бывший председатель парламентской фракции БЮТ Олег БИЛОРУС.

Как пояснил О.БИЛОРУС, отчет председателя политсовета и центральной ревизионной комиссии будет относиться к партийной работе. Также в ходе торжественной части заседания председатель БЮТ и партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО в своем специальном часовом докладе отчитается и о ходе избирательной кампании.

Что касается работы над коалиционным соглашением, то О.БИЛОРУС сказал: "У нас есть значительный прогресс, и я верю, что 7 июня станет днем формирования коалиции".