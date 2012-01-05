Власенко очень интересно, кто смотрит видео с Тимошенко
15:06, 05 января 2012Политика
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Лампочку за день меняли 4-5 раз
Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не жалуется на условия содержания в Качановской исправительной колонии Харькова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.
«Я отмечаю, что Юлия Владимировна не жалуется на содержание в колонии. Она говорит о том, что незаконно 24 часа на сутки ведется видеонаблюдение, что незаконно 24 часа в сутки горит свет», - сказал С.ВЛАСЕНКО.
Он сообщил, что работники колонии на протяжении сегодняшнего дня 4-5 раз меняли лампочку, установленную в камере Ю.ТИМОШЕНКО, а свет круглосуточно и дальше продолжает гореть. «Мне очень интересно, кто смотрит это видео», - сказал В.ВЛАСЕНКО.
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