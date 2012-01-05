Дым без огня бывает - возле «колонии Тимошенко»
14:02, 05 января 2012Политика
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А приехали аж три пожарных машины...
Информация о пожаре в доме в переулке Вишневом Харькова напротив Качановской исправительной колонии №54 не подтвердилась.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник городского Управления МЧС Владимир ЮРЧЕНКО.
«Запах дыма есть, но возгорание не обнаружено», - сказал он.
По словам В.ЮРЧЕНКО, сообщение о пожаре в указанном доме поступило от неизвестного лица.
В МЧС допустили, что в доме, в котором никто не проживает, но который охраняется, вспыхнул мусорник.
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