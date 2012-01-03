Регионал пытался сфальсифицировать заседание комитета ВР?

Во фракции “БЮТ-Батькивщина” обвиняют провластное большинство в попытке провести сегодня фиктивное заседание парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений для принятия в короткие сроки закона о рынке земли.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Василий КРАВЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Батькивщина”.

«Власть хочет любым способом и в кратчайшие сроки, скорее всего на следующей неделе, принять преступный закон о рынке земли», - заявил он.

В.КРАВЧУК отметил, что он, как автор поправок к закону, вместе с народным депутатом, членом регламентного комитета Сергеем САСОМ приехали на анонсированное заседание аграрного комитета, на котором, как оказалось, не было кворума.

«Как члены регламентного комитета мы заявили о грубом нарушении закона о регламенте председателем комитета, членом Партии регионов Григорием КАЛЕТНИКОМ, который хотел в присутствии всего 4-х членов комитета (для кворума нужно 12) провести заседание и протянуть поправки ко второму чтению», - сказал В.КРАВЧУК.

Он также отметил, что сравнительная таблица, которую раздали до заседания, уже была с заключениями комитета, заседания которого еще не было.

По словам народного депутата, в этой сравнительной таблице все поправки оппозиционных депутатов были отклонены.

«На вопрос к председателю комитета Г.КАЛЕТНИКУ, почему он начал работу, тот ответил, что это не комитет, а рабочая группа. Потом мы спросили, кем создана эта рабочая группа и кто туда входит – он опять не дал пояснений», - сказал В.КРАВЧУК.