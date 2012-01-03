Нико Ланге знает, в чем личная проблема Януковича

Руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ не понимает, почему украинские власти рискуют отношениями с Европейским Союзом из-за дела экс премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», сообщили УНИАН в Институте.

«С рациональной точки зрения тяжело понять то, что из-за ситуации с Юлией ТИМОШЕНКО власти готовы рисковать и отношениями с Европейским Союзом, и с США, и с другими странами», - сказал он.

По словам Н.ЛАНГЕ, амбиции Украины были очень высоки: получить Договор об ассоциации с Европейским Союзом, при этом одновременно получив скидки на газ от Российской Федерации.

«Может быть, это были слишком амбициозные цели, но с Европейским Союзом было возможно намного большее, нежели с РФ. А получилось то, что получилось. Тут позиция Европейского Союза абсолютно чёткая, и чтобы получить ассоциацию, надо создать внутриполитические условия. Это, прежде всего, касается правосудия в Украине», - отметил Н.ЛАНГЕ.

Он думает, что также отрицательно повлияло на ход переговоров Украины с ЕС отсутствие доверия между лидерами государств, которое играет очень важную роль в подобных вопросах. «Думаю, личная проблема Президента ЯНУКОВИЧА в том, что он не успел сформировать доверие европейских лидеров - я знаю про Ангелу МЕРКЕЛЬ (канцлер Германии – УНИАН), знаю про других европейских лидеров. В европейской политике доверие между лидерами играет очень важную роль. К сожалению, этого нет, и для меня это тоже важный показатель для следующего года. Заявления – это хорошо, с заявлений надо начинать. Но когда-нибудь надо уже и реализовать их, особенно если это личные заявления в разговорах между главами государств и правительств. Мне кажется, Украине не стоит играть в риторические игры», - сказал он.

Эксперт также высказал мнение, что у Украины есть большая опасность дискредитации реформ, вследствие того, что они хоть и были заявлены, но, по сути, до конца не проводятся. При этом Н.ЛАНГЕ подчеркнул, что в год проведения парламентских выборов проводить реформы, и особенно в социальной сфере, будет тяжело.

«Сколько мы слышали о реформах в разных секторах, и какие реформы действительно были проведены в Украине - это опять риторика и заявления, которые с реальностью не совпадают. ЯНУКОВИЧ получил шанс, став Президентом, и построил - можно дискутировать как именно, но он построил - большинство в парламенте, а потому были все возможности проводить реформы. В этом году мы видели, что этот шанс не был использован. И для долгосрочного экономического развития Украины это не очень хорошие новости, потому что непонятно, когда ещё раз будет такой шанс проводить экономические реформы и менять экономическую систему Украины», - считает Н.ЛАНГЕ.