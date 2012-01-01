Сторонники Тимошенко рассказали, как под колонией пили за ее здоровье
Собралось около 200 активистов
Около 200 активистов Харьковской областной организации политической партии «Батькивщина» встретили Новый Год под стенами Качановской женской колонии №54, где содержится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», люди в знак поддержки Ю.ТИМОШЕНКО держали символику БЮТ и транспарант с надписью «Недостойные властные решения принимает власть негодяев».
В полночь участники акции запели национальный гимн Украины и запустили праздничный феерверк.
«Мы подняли первый новогодний бокал за нашего лидера Юлию ТИМОШЕНКО. Мы уверены, что тоталитарный режим трусливого ЯНУКОВИЧА упадет сразу после выборов в Верховную Раду», - отметил заместитель председателя облорганизации «Батькивщины» Валерий ДУДКО.
Как сообщал УНИАН, в пятницу стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО этапировали с СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.
Ее начальник Иван ПЕРВУШКИН сообщил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО по прибытии разместили во временном следственном изоляторе. По его словам, экс-премьер-министр заключена в семиместную камеру и находится там вдвоем с другой следственно-арестованной.