Сторонники Тимошенко рассказали, как под колонией пили за ее здоровье

Около 200 активистов Харьковской областной организации политической партии «Батькивщина» встретили Новый Год под стенами Качановской женской колонии №54, где содержится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», люди в знак поддержки Ю.ТИМОШЕНКО держали символику БЮТ и транспарант с надписью «Недостойные властные решения принимает власть негодяев».

В полночь участники акции запели национальный гимн Украины и запустили праздничный феерверк.

«Мы подняли первый новогодний бокал за нашего лидера Юлию ТИМОШЕНКО. Мы уверены, что тоталитарный режим трусливого ЯНУКОВИЧА упадет сразу после выборов в Верховную Раду», - отметил заместитель председателя облорганизации «Батькивщины» Валерий ДУДКО.

Как сообщал УНИАН, в пятницу стало известно о том, что Ю.ТИМОШЕНКО этапировали с СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 Харькова.

Ее начальник Иван ПЕРВУШКИН сообщил журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО по прибытии разместили во временном следственном изоляторе. По его словам, экс-премьер-министр заключена в семиместную камеру и находится там вдвоем с другой следственно-арестованной.