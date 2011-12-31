Политолог: будь в Украине своя Сибирь, Тимошенко отвезли бы туда

Власть пытается максимально дистанциировать Юлию ТИМОШЕНКО от центров влияния на политические процессы.

Такое мнение УНИАН выразил политолог Вадим КАРАСЁВ, комментируя этапирование Ю.ТИМОШЕНКО из Лукьяновского СИЗО в колонию в Харькове.

По его словам, не стоит в действиях власти по отношению к Ю.ТИМОШЕНКО искать серьезные рациональные мотивы. “Здесь больше иррационального, чем рационального”, - сказал он.

По мнению политолога, власть подсознательно ощущает тупиковость дела против экс-премьера и руководствуется страхом перед символичным, моральным влиянием Ю.ТИМОШЕНКО на политический процесс. По словам В.КАРАСЁВА, это влияние трансформируется в рост как президентского рейтинга самой Ю.ТИМОШЕНКО, так и рейтинга партии “Батькивщина”, олицетворением которой она является.

По словам политолога, власть хочет физически дистанциировать Ю.ТИМОШЕНКО от центра влияния. “Если бы в Украине была своя Чита, своя Сибирь, тогда ТИМОШЕНКО этапировали бы туда. К счастью, Украина не настолько большая страна. Поэтому власть руководствуется принципом: “Прочь из Киева, в Харьковскую колонию!” – сказал В.КАРАСЁВ.