Кличко понял, что Янукович презирает историю

Подписав указ об отмене праздника Дня Свободы 22 ноября, Президент официально признал, что в 2011 году Украина стала страной, где все меньше свободы.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «УДАР Виталия Кличко».

В партии «УДАР» убеждены, что День Свободы для миллионов украинцев остается символом борьбы за свои гражданские права, за честные выборы, свободу слова, свободные собрания. «Попытка вроде бы объединить одним указом День Свободы с Днем Соборности – это свидетельство пренебрежения власти к украинской истории, не скрывается попытка убить само упоминание о 2004 годе и Майдане», – говорится в заявлении партии.

«Символично, что День Свободы отменили параллельно с этапированием в колонию Юлии ТИМОШЕНКО. В канун Нового года больную женщину тайно перевозят из Киева, чтобы в который раз унизить и показать всю силу репрессивного аппарата. Хотя еще вчера министры и правительственные чиновники заверяли о том, что до окончания следственных действий ТИМОШЕНКО будет в Киеве. Каждое действие, каждое заявление этой власти – это продолжение лжи и дезинформации», – указывается в заявлении.

В партии «УДАР» считают, что своими действиями власть системно и целеустремленно разрушает евроинтеграционные перспективы Украины, отдаляет страну от ценностей Европы. «Уже очевидно, что это целенаправленная политика, направленная на то, чтобы Украина надолго осталась в серой зоне, а наши европейские соседи смотрели на Украину с сочувствием и недоверием, – подчеркивают в партии. – Ни одна украинская власть не позволяла себе настолько игнорировать национальные интересы страны, поступаться ими в угоду собственным политическим амбициям и целям».

В партии «УДАР» отмечают, что в 2012-й страна входит совсем иной, чем была еще год назад. «У нас больше не уважают прав человека. Несвобода, унижение граждан становится нормой жизни, а унижение оппонента – политическим кредо власти, ее философией. К сожалению, все это перечеркивает европейские перспективы не действующей власти, а всей Украины. Поэтому мы понимаем, что сегодня оппозиция должна не только противостоять авторитарной системе, а объединяться вокруг общих идей и ценностей, вокруг темы европейской интеграции, возвращения к европейским правилам и нормам. Мы не должны разрешить погрузить страну в атмосферу пессимизма, апатии и страха», – подчеркивают в партии «УДАР».