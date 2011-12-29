В преддверии Нового года Тимошенко планируют тайно этапировать?

В партии «Батьківщина» заявляют, что экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО в преддверии Нового года «по непосредственному указанию ЯНУКОВИЧА» планируется тайно вывезти из Лукьяновского СИЗО и этапировать в одну из колоний в Харьковской области.

«Информацию об этом руководстве партии «Батьківщина» получило из хорошо информированных источников, назвать которые по вполне понятным причинам мы не можем», говорится в заявлении.

Такой шаг в канун Нового года и Рождества Христова, считают в «Батьківщине», «требует не столько давно и всем понятной политической, а в первую очередь морально-этической и психологической оценки».

«По данным наших источников, медицинскую часть СИЗО шантажом и угрозами принуждают выдать фальшивое заключение о якобы нормальном состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, и не исключено, что подчиненные режиму медицинские чиновники поддадутся давлению и пойдут на должностное преступление - подпишут необходимые бумаги», заявляют в «Батьківщине».

В партии отмечают, «что на этом фоне особенно циничными выглядят успокоительные заявления министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА о том, что Юлия ТИМОШЕНКО и в дальнейшем будет оставаться в камере Лукьяновского изолятора».