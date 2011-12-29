В аппарате ВР говорят, что с депутатским жильем творится невероятное

Ни один из народных депутатов прошлых созывов не вернул в собственность государства служебное жилье.

Об этом газете “Сегодня” (№ 294 от 29 декабря) сообщил управляющий делами аппарата Верховной Рады Григорий СИТАЙЛО.

В то же время, сколько квартир задолжали родине народные избранники, чиновник сказать не смог. В 2009 году им раздали 17 служебных квартир, еще 26 обжили депутаты V созыва (2006-2007 гг.), но тогда квартиры им выдали для постоянного проживания. Что же касается I-IV созывов, то по ним пока данных нет.

«Вплоть до кризиса 2008 года народным депутатам без проблем выдавали жилье или компенсировали его стоимость. Затем аукцион невиданной щедрости закончился. 17 квартир на ул. Срибнокильской, 24 разыграли между 120 нардепами, но как служебные. Депутаты пытались перевести их в частную собственность, но парламент на это не пошел», пишет газета.

«Вообще с этим жильем творится невероятное. Во-первых, в доме Раде выделили 49 квартир. Затем появились некие 14 инвесторов, которые заплатили по 5 тыс. грн. за кв. м и получили квартиры в частную собственность. Некоторые из них - это сами депутаты, но их имена тщательно скрываются. Но вот вопрос - куда же делись еще 18 квартир, кому ушли? Все выпускают пар на депутатов, и никто не говорит о том, что львиная доля жилья идет в собственность чиновников. Хотя, действительно, некоторые нардепы умудряются получать жилье дважды, многие не живут в этих квартирах - продают. Что же касается служебного жилья, то всего Рада раздала 200 квартир, из которых лишь 2 вернулись государству. Если бы аппарат ВР хотел навести в этом порядок - он бы это сделал. А так - это все разговоры», - заявил народный депутат от Партии регионов Александр ЧЕРНОМОРОВ.