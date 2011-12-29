60 экспертов заглянули в наше будущее

Эксперты прогнозируют применение грязных технологий со стороны власти на парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, презентованные на пресс-конференции.

Главной тенденцией в политической жизни страны в 2012 году эксперты назвали борьбу накануне и в ходе парламентских выборов, которая, по их мнению, будет проходить с применением грязных технологий со стороны власти. Кроме того, эксперты в очередной раз прогнозируют рост протестных настроений населения, обострение конфликтов внутри властной команды и дальнейшее свертывание демократии.

Среди основных тенденций экономической жизни страны в 2012 году эксперты выделили обострение кризисных явлений в экономике, девальвацию гривни и усиление давления на малый и средний бизнес. Эксперты также выразили предположение относительно усиления зависимости Украины от внешнеполитической конъюнктуры, роста уровня инфляции и дальнейшего передела собственности.

Очень негативными, по мнению экспертов, будут и тенденции в международных отношениях Украины в 2012 году. Они, в частности, отметили, что в следующем году усилится давление России на Украину, углубится международная изоляция Украины и ухудшатся отношения Украины с ЕС. При этом, по убеждению экспертов, Украина и в дальнейшем будет пытаться вести многовекторную политику.

Опрос был проведен 12-23 декабря. Его целью было выяснить мнения экспертов об основных итогах 2011 года для Украины и их прогнозы на следующий год. Всего был опрошен 61 эксперт.