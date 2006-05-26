Буш назвал самую большую ошибку США в Ираке

Самой большой ошибкой США в Ираке были допущенные американскими военными издевательства над заключенными в багдадской тюрьме Абу-Грейб, заявил президент США Джордж Буш.

"Я считаю, что самой большой ошибкой, совершенной с точки зрения участия нашей страны (в операции) в Ираке, была Абу-Грейб, и мы за это платим на протяжении долгого времени", - сказал Буш журналистам на пресс-конференции после встречи с находящимся с визитом в Вашингтоне премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

По мнению Блэра, к числу ошибок в Ираке можно было бы отнести неверную оценку вызовов, с которыми в этой стране столкнулись США и Великобритания.

РИА "Новости"