Турчинов и Томенко говорят, что посмотрят на действия Королевской

Партия «Батьківщина» готова сотрудничать со всеми реальными оппозиционными политическими силами.

Об этом во время пресс-конференции заявил первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, будет ли продолжаться сотрудничество между «Батьківщиною» и Украинской социал-демократической партией, которую на прошлой неделе возглавила депутат от «БЮТ-Батьківщини» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы сотрудничаем со всеми реальными оппозиционными силами», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ подтвердил, что знал о намерении Н.КОРОЛЕВСКОЙ возглавить УСДП. «Меня проинформировали о ситуации. Я эту информацию принял к сведению. Каждый для себя лично принимает решение по поводу своей ответственности и политической деятельности», - сказал он.

Со своей стороны один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заметил, что ситуация с выходом некоторых депутатов из «Батьківщини» и переходом в УСДП обсуждалась на заседании фракции. «Мы обсуждали этот вопрос и мы будем исходить из реальных действий, которые каждый народный депутат будет применять», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, если народные депутаты, которые перешли в другую политическую силу, будут действовать в соответствии с решением фракции «БЮТ-Батьківщина», то сотрудничество с ними будет продолжаться, а если будут действовать вопреки этой линии, то фракция будет принимать соответствующие решения.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря состоялся съезд УСДП, на котором было принято решение, что эту партию возглавит депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Наталия КОРОЛЕВСКАЯ. Вместе с ней в политсовет УСДП вошли депутаты Евгений СУСЛОВ и Алексей ЛОГВИНЕНКО, которые написали заявления о выходе из партии «Батьківщина».