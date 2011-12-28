Янукович подписал госбюджет-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 4282-VI «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» официально опубликован в прессе.

Текст закона, который вступает в силу с 1 января 2012 года, опубликован в газете «Голос Украины» (№ 246 от 28 декабря).

Верховная Рада Украины 22 декабря приняла этот закон.

26 декабря председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН его направил на подпись Президенту.

Данным законом предусмотренный объем дефицита государственных финансов в размере 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Установлены доходы сводного бюджета в размере 424 млрд. грн., расходы - на уровне 461,7 млрд. грн., что на 4,2 млрд. грн. и на 3,2 млрд. грн. меньше по сравнению с первым чтением соответственно.

Увеличен планируемый объем государственных заимствований в 2012 году на 7% - до 98,5 млрд. грн. Также увеличен запланированный на 2012 год дефицит госбюджета на 4%, или на 1 млрд. грн., - до 25,130 млрд. грн.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.