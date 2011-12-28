Партии Тимошенко и Луценко сольются в одну

Кто кого поглотит?

28 декабря, в 12.00, состоится совместная пресс-конференция руководства «Батькивщины» и «Народной самообороны» относительно объединения этих двух политических партий. Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», пресс-конференция состоится по адресу: ул. Туровская, 13. Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 067-230-17-05, 527-70-84.

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